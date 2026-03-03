Volata Champions, 5 squadre per due pass: i calendari a confronto
Milan ormai vicino al traguardo, Napoli, Roma, Como, Juve e Atalanta si giocano i milioni dell'Europa che conta in un minicampionato di 11 giornate
Se come tutti i tifosi del Milan pensano (forse scaramanticamente essendo la settimana del derby) la lotta scudetto con l'Inter a +10 è ormai chiusa, allora si può ragionevolmente considerare il Diavolo, che è a +9 sul quinto posto, certo di un posto nella prossima Champions League. Consideriamo quindi blindati i primi due slot per l'Europa che conta, ma le certezze finiscono qui perché dietro ai rossoneri ci sono cinque squadre in otto punti per due posti e Napoli, Roma, Como, Juve e Atalanta promettono di incendiare il finale di stagione con una volata da togliere il fiato, un minicampionato di 11 giornate ricco di scontri diretti e di incognite. Chi la spunterà? Detto che l’obiettivo realistico per sentirsi al sicuro è la soglia dei 70 punti, traguardo che nelle ultime stagioni è stato spesso sufficiente per entrare tra le prime quattro, uno sguardo ai calendari delle squadre in corsa può certamente aiutare a farcene un'idea...
Napoli: strada (quasi) in discesa
Gli azzurri hanno 5 punti di vantaggio sul quinto posto e dopo mesi sfortunati a livello di infortuni Conte sta finalmente ritrovando tutti i suoi big. In più il calendario degli azzurri, visita del Milan al Maradona e scontro diretto col Como a parte, almeno sulla carta non presenta grosse insidie.
© sportmediaset
Roma: incubo scontri diretti
Quanto pesa il gol di Gatti... I punti di vantaggio sul Como quinto sono 'solo' 3 e il calendario fa paura perché oltre al derby europeo col Bologna che potrebbe togliere diverse energie, i giallorossi dovranno affrontare Como e Inter in trasferta e l'Atalanta all'Olimpico e fin qui i numeri negli scontri diretti parlano chiaro: 5 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria (proprio con il Como).
© sportmediaset
Como: il fattore Sinigaglia
La squadra di Fabregas è la vera vincitrice dell'ultimo weekend di campionato e ora che vede il traguardo vicino vuole sognare in grande. Il calendario, oltre alla doppia semifinale di Coppa Italia con l'Inter, presenta tre scontri diretti ma con il vantaggio di giocarli tutti in casa: se riesce a trasformare il Sinigaglia in un fortino, può diventare la vera mina vagante della volata.
© sportmediaset
Juventus: il calendario adesso sorride
Quanto pesa il gol di Gatti... Dopo un mese di febbraio infernale, la squadra di Spalletti è riuscita a rimanere a contatto e ora guarda al calendario con relativo ottimismo: solo due scontri diretti, ma entrambi in trasferta, con Atalanta e Milan fanno sembrare la rimonta possibile.
© sportmediaset
Atalanta: serve un altro miracolo
La squadra di Palladino è quella più indietro e anche quella con il calendario peggiore: l'Inter a San Siro tra le due partite di Champions contro il Bayern, Juve, Roma e il ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Lazio in pochi giorni e la trasferta sul campo del Milan. Ma la Dea è già abituata a fare miracoli...
© sportmediaset