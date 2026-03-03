Volata Champions, 5 squadre per due pass: i calendari a confronto

Se come tutti i tifosi del Milan pensano (forse scaramanticamente essendo la settimana del derby) la lotta scudetto con l'Inter a +10 è ormai chiusa, allora si può ragionevolmente considerare il Diavolo, che è a +9 sul quinto posto, certo di un posto nella prossima Champions League. Consideriamo quindi blindati i primi due slot per l'Europa che conta, ma le certezze finiscono qui perché dietro ai rossoneri ci sono cinque squadre in otto punti per due posti e Napoli, Roma, Como, Juve e Atalanta promettono di incendiare il finale di stagione con una volata da togliere il fiato, un minicampionato di 11 giornate ricco di scontri diretti e di incognite. Chi la spunterà? Detto che l’obiettivo realistico per sentirsi al sicuro è la soglia dei 70 punti, traguardo che nelle ultime stagioni è stato spesso sufficiente per entrare tra le prime quattro, uno sguardo ai calendari delle squadre in corsa può certamente aiutare a farcene un'idea...