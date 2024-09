Napoli, Conte: "Ho visto la giusta cattiveria"

QUI NAPOLI

Il tecnico azzurro dopo il successo sul Palermo in Coppa Italia: "E' chiaro che ci sarà sempre da lavorare, ci sono difetti da smussare per essere migliori"

Non può che essere contento Antonio Conte dopo il 5-0 rifilato dal suo Napoli al Palermo in Coppa Italia. Il tecnico azzurro ha avuto le risposte che cercava da chi è stato chiamato in causa dopo aver avuto meno spazio. "L'approccio al match è stato importante, volevamo passare il turno. Prima dell'inizio della partita ci siamo detti di disputare una gara seria e mi è piaciuta la determinazione e la voglia che hanno messo i ragazzi. Poi è chiaro che ci sarà sempre da lavorare, ci sono difetti da smussare per essere migliori", ha detto a Mediaset.

Sul rendimento dei suoi giocatori: "Fare delle classifiche di merito non mi è mia piaciuto. A me piace molto il gruppo base che è rimasto, sono davvero dei ragazzi perbene. E chi è arrivato si è integrato benissimo. La cosa bella è che lavoriamo e lo facciamo bene, questo credo si possa percepire. Quando arrivai all'Inter abbiamo lavorato tanto per ricostruire tutto ed è un po' quello che sta capitando qui a Napoli. Stiamo ricostruendo su una vecchia base che abbiamo tenuto e, al contempo, sono stati messi dentro giocatori che hanno portato energia nuova".

Un vantaggio potrebbe essere nno avere le coppe europee? "Questa settimana non è così, ma è inutile negarlo: per un allenatore come il sottoscritto è importante, anche perché sono al primo anno. Mi permette di andare a fondo, di entrare in diverse situazioni", ha ammesso Conte.