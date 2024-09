Coppa Italia, il Napoli ne fa cinque al Palermo: affronterà la Lazio agli ottavi

COPPA ITALIA

I partenopei dominano i rosanero nei sedicesimi, vincendo 5-0: Conte fa turnover e si gode Ngonge, Neres e McTominay

Al Maradona il Napoli piega 5-0 il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia e avanza agli ottavi, dove troverà la Lazio. Uno scatenato Ngonge trascina gli azzurri nel derby del Sud, indirizzando la partita con una doppietta nei minuti iniziali (7’ e 12’). Le speranze dei rosanero si infrangono sul palo di Brunori e vengono poi spazzate via dalle reti di Juan Jesus (42’), Neres (70’) e McTominay (77’). Ospiti in dieci dal 59’ per rosso a Vasic.

LA PARTITA

Conte vuole continuare a costruire su quanto di buono il Napoli ha già mostrato in questo inizio di Serie A, mentre Dionisi spera in un’impresa del suo Palermo, a metà classifica in B. Il tecnico leccese decide allora di dare fiducia a chi finora ha ottenuto meno spazio, facendo debuttare Marin in difesa e schierando per la prima volta titolari Gilmour e Neres. Turnover anche tra i rosanero, dove si vede finalmente dal 1’ il grande arrivo del mercato estivo Le Douaron e il ritorno dopo più di tredici anni di Sirigu. È proprio il portiere ex Psg però a lasciarsi sorprende all’7’, quando non riesce a trattenere il tiro di Ngonge che vale l’1-0. Il belga è scatenato e al 12’ trova anche il raddoppio con una potente conclusione di mancino. Il Napoli gestisce la partita, ma rischia qualcosa sul contrasto in area tra Caprile e Le Douaron poco dopo il ventesimo: il francese si divora quindi il pareggio qualche minuto più tardi, sparando alto a porta vuota dopo il palo di Brunori. A colpire sono allora di nuovo i padroni di casa: Juan Jesus incorna il cross di Neres da calcio d’angolo e fa 3-0 al 42’.

Il secondo tempo, purtroppo, inizia con diversi minuti di ritardo: alcuni tifosi fanno esplodere dei petardi sugli spalti, obbligando l’arbitro a ritardare la ripresa del gioco. Al 59’ il Palermo resta in dieci per il rosso diretto a Vasic: il serbo viene punito per una giocata pericolosa su Gilmour (gamba alta). Il Napoli sfrutta allora la superiorità numerica e dilaga tra il 70’ e il 77’: Neres e McTominay trovano i loro primi gol in azzurro. Lo scozzese segna su assist di Lukaku (entrambi al primo pallone toccato), colpendo poi anche una traversa. Il Napoli vince 5-0 e si regala una serata da applausi: agli ottavi affronterà la Lazio. Finisce qui invece la Coppa Italia del Palermo.

IL TABELLINO

NAPOLI-PALERMO 5-0

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka (12’ st Anguissa), Gilmour; Neres (31’ st Kvaratskhelia), Raspadori (32’ st McTominay), Ngonge (12’ st Zerbin); Simeone (31’ st Lukaku). A disp.: Turi, Contini, Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo. All. Conte

Palermo (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya (27’ st Lucioni), Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia (18’ st Gomes), Saric (27’ st Segre), Lund (39’ st Pierozzi); Le Douaron (18’ st Insigne), Brunori. A disp.: Desplanches, Nespola, Di Mariano, Appuah, Henry, Diakite, Nikolaou. All. Dionisi

Arbitro: Collu

Marcatori: 7’ e 12’ Ngonge, 42’ Juan Jesus, 25’ st Neres, 32’ st McTominay

Ammoniti: Marin (P) Espulsi: Vasic (P)