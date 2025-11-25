Regionale di Trenitalia è title partner di Coppa Italia Serie C

Regionale di Trenitalia è il title partner di Coppa Italia e Supercoppa di Serie C grazie all'accordo tra il brand della società del Gruppo FS e Lega Pro. "Grazie per stare vicino al mondo del calcio - le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, aprendo la conferenza stampa nella sala Paolo Rossi-. Grazie in particolare per la vicinanza alla Lega Pro che parte con un'iniziativa importante e con un brand che rappresenta un'Italia in movimento". Una competizione importante dove "Spalletti e Ranieri hanno vinto e Baggio fatto il primo gol", aggiunge il presidente della Lega Pro, Matteo Marani. "Per la prima volta - prosegue - nella loro importante storia, la Coppa Italia Serie C e la Supercoppa avranno un title partner: è la dimostrazione della nostra crescita. Sono certo che questo accordo ci permetterà di compiere un ulteriore salto di qualità. Inoltre Zola sarà invitato alla premiazione di questa coppa, perché il suo contributo con la riforma sui giovani è importante e noi siamo un movimento che guarda molto ai ragazzi". Conclusioni affidate all'ad e dg di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio: "La partnership con Lega Pro nasce da una condivisione di valori: passione, impegno, lealtà animano il mondo dello sport e anche le nostre azioni quotidiane. Una delle nostre mission è connettere le persone e i territori al mondo dello sport, della cultura in una Italia fatta di tante squadre, anche piccole, che rappresentano identità locali vitali e appassionate. Lo sport e il sociale rappresentano per Trenitalia e per il Gruppo FS uno dei pilastri fondamentali che sosteniamo anche attraverso iniziative come questa".