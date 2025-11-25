Juve con Fondazione Libellula contro la violenza sulle donne

La Juventus ha presentato la campagna 'I Believe You', sviluppata e pensata con Fondazione Libellula. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il club bianconero vuole schierarsi per dare forza e credibilità a chi vive situazioni di violenza. "Il primo ostacolo non è solo denunciare, ma trovare qualcuno disposto a crederti - sottolinea la società della Continassa attraverso una nota ufficiale -. per contrastare questo fenomeno che nasce I Believe You: un messaggio di fiducia e accoglienza verso chi decide di rompere il silenzio o vorrebbe farlo". A partire dal 25 novembre, sticker dedicati con la scritta I Believe You verranno posizionati in diversi luoghi della Società: dall'Allianz Stadium all'Headquarter, dal Training Center della Continassa all'Allianz Training Center di Vinovo.