Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juve con Fondazione Libellula contro la violenza sulle donne

25 Nov 2025 - 10:44

La Juventus ha presentato la campagna 'I Believe You', sviluppata e pensata con Fondazione Libellula. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il club bianconero vuole schierarsi per dare forza e credibilità a chi vive situazioni di violenza. "Il primo ostacolo non è solo denunciare, ma trovare qualcuno disposto a crederti - sottolinea la società della Continassa attraverso una nota ufficiale -. per contrastare questo fenomeno che nasce I Believe You: un messaggio di fiducia e accoglienza verso chi decide di rompere il silenzio o vorrebbe farlo". A partire dal 25 novembre, sticker dedicati con la scritta I Believe You verranno posizionati in diversi luoghi della Società: dall'Allianz Stadium all'Headquarter, dal Training Center della Continassa all'Allianz Training Center di Vinovo. 

Ultimi video

00:30
CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:43
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU FREDDO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti, show con i giornalisti norvegesi: "Freddo? Con me trovate un duro…"

02:44
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU ATTACCANTI PER SITO 24/11 DICH

Spalletti e i suoi attaccanti: "Modulo più offensivo? Ci vuole tempo e solidità"

01:46
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU BODO E CAMPO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti avverte: "Campo e clima uno svantaggio, ma loro sono anche bravi"

01:29
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU CRITICHE PER SITO 24/11 DICH

Spalletti difende la sua Juve: "Critiche eccessive, non c'è nessun disastro"

00:48
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU FIORENTINA E SPALLETTI PER SITO 24/11 DICH

Cambiaso: "Spalletti ha ragione, a Firenze male come prestazione"

00:55
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU BODO E CALCIO NORVEGESE PER SITO 24/11 DICH

Juve, Cambiaso e il Bodo: "Condizioni durissime, ma vogliamo dare il massimo"

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

00:58
DICH ROMAGNOLI premio Beppe Viola DICH

Romagnoli "Non è facile giocare all'Olimpico con così poca gente"

01:33
DICH G MANCINI premio Beppe Viola DICH

Mancini "Se siamo primi è per nostro merito"

01:45
SRV RULLO MAIGNAN UN "CONTRATTO" SCUDETTO 24/11 (MUSICATO) SRV

Super Maignan: un "contratto scudetto" con il Milan

00:30
CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:44
Juve con Fondazione Libellula contro la violenza sulle donne
09:56
Morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50
08:00
Regionale di Trenitalia è title partner di Coppa Italia Serie C
23:42
Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere. Bravi però a crederci fino in fondo"
23:24
Pisa, Gilardino: "Pari giusto, si rosica col sorriso"