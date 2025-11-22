Logo SportMediaset

LE PAGELLE DI NAPOLI-ATALANTA

Serie A, le pagelle di Napoli-Atalanta: Neres torna protagonista, Di Lorenzo risponde alle critiche

I voti ai protagonisti del match del Maradona: Hojlund luci e ombre, ingresso super di Scamacca, disastro Ahanor

di Daniele Pezzini
22 Nov 2025 - 23:03
© IPA

© IPA

LE PAGELLE

Napoli

Milinkovic-Savic 6 - Inoperoso per quasi un'ora, non può nulla sulla girata ravvicinata di Scamacca, mentre è attento in un altro paio di tentativi da distanze maggiori.
Beukema 6,5 - Preciso e puntuale nelle chiusure, non si concede neanche una sbavatura.
Rrahmani 5,5 - Primo tempo dominante, seguito da un avvio di ripresa incerto e balbettante. L'ingresso di Scamacca lo manda in crisi, è lui a perderselo banalmente in occasione del 3-1. Saggiamente sostituito (dal 19' st Juan Jesus 6 - Contribuisce ad alzare la barriera con le buone e con le cattive).
Buongiorno 6,5 - Fisicamente insuperabile, propositivo nella metà campo avversaria. Soffre meno di Rrahmani l'impatto con Scamacca.
Di Lorenzo 7 - Offre una grande spinta offensiva ed è, insieme a Neres, nettamente il migliore in campo. Suo anche l'assist per il 3-0 di Lang. Una bella risposta alle tante critiche che lo hanno travolto di recente.
Lobotka 6 - Un buon primo tempo, senza acuti, il minimo indispensabile nella ripresa.
McTominay 6 - L'assist per il 2-0 di Neres è l'unico vero lampo di un match nel complesso abbastanza anonimo, ma comunque sufficiente.
Gutierrez 6 - La squadra spinge soprattutto dal lato opposto, lui svolge con diligenza il suo compito nel primo tempo, andando un po' più in affanno nella ripresa (dal 24' st Mazzocchi 6,5 - Entra in campo con grande generosità, applicandosi per aiutare la squadra a resistere all'assalto atalantino e meritandosi gli applausi del Maradona. Non poco per essere la prima presenza stagionale).
Lang 6,5 - Alla fine di un primo tempo non trascendentale sigla il suo primo gol in maglia azzurra. Una rete preziosissima per sbloccarsi anche dal punto di vista psicologico (dal 24' st Elmas 5,5 - Non entra di fatto mai in partita).
Højlund 6 - Spalanca a Neres la strada per l'1-0 con un grande assist, poi tante battaglie fisiche ma tutte molto lontane dalla porta (dal 30' st Lucca 5,5 - Entra con lo scopo di tenere la palla lontata dall'area azzurra, ci riesce poco).
Neres 7,5 - È lui il grande protagonista della serata: torna al gol dopo quasi un anno, lo fa con una doppietta che indirizza la sfida e che tira fuori il Napoli da un momento difficile (dal 24' st Politano 5,5 - Come quasi tutti i subentrati non riesce a entrare in partita in fretta e a dare appieno il suo contributo).

Conte 6,5 - Scaccia dubbi e tensioni con un avvio turbo, che gli permette di chiudere i giochi già dopo 45'. La panchina corta non aiuta a gestire al meglio le energie nella ripresa, in cui la squadra soffre più del dovuto, ma il risultato lo porta a casa senza grossi affanni e questo conta più di ogni altra cosa.

Atalanta

Ahanor 4,5 - In affanno fin dai primi istanti di gara, Neres lo beffa con estrema facilità in entrambe le occasioni dei gol. Resta negli spogliatoi dopo un primo tempo da dimenticare.
Scamacca 7 - Il suo ingresso cambia radicalmente il volto dell'Atalanta: ne accresce il peso offensivo e ne alza il baricentro. Splendido il gol del 3-1, si carica la squadra sulle spalle ma per la rimonta è tardi.

Carnesecchi 6,5; Djimsiti 5,5, Hien 6, Ahanor 4,5 (1' st Kossounou 6); Bellanova 6, Ederson 5,5, De Roon 5,5, Zappacosta 5,5 (17' st Zalewski 6); Pasalic 4,5 (1' st Scamacca 7), Lookman 5,5 (37' st Maldini sv); De Ketelaere 6 (32' st Smardzic 6). All. Palladino 5.

