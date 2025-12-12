Dilettanti, tragedia a Catania: addio a Cristian Desi

© Da video
Il calcio dilettantistico siciliano è in lutto per la prematura scomparsa di Cristian Desi. L'attaccante catanese, 28 anni, è deceduto ieri sera all'ospedale Cannizzaro, dove era ricoverato in condizioni disperate in seguito a un incidente stradale avvenuto tre giorni fa a Catania. Desi era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo. La corsa immediata verso il pronto soccorso si è rivelata purtroppo vana: il giovane è arrivato in ospedale già in coma e, nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere dopo tre giorni di agonia.
Desi aveva vestito le maglie di numerose piazze importanti come Sancataldese, Canicattì, Kamarat, Scordia e Acicatena. Tragedia nella tragedia, lascia la moglie in dolce attesa: in una delle sue ultime apparizioni in tornei amatoriali, aveva esultato mimando il pancione, una dedica speciale per quel figlio che stava per arrivare.
Nella vita di tutti i giorni Desi lavorava al mercato del pesce insieme al padre, ma la passione per il calcio non si era mai spenta. Nelle ultime settimane aveva confidato agli amici la volontà di tornare a giocare con continuità: un progetto spezzato dal destino.