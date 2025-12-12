Dilettanti, tragedia a Catania: addio a Cristian Desi

Il calcio dilettantistico siciliano è in lutto per la prematura scomparsa di Cristian Desi. L'attaccante catanese, 28 anni, è deceduto ieri sera all'ospedale Cannizzaro, dove era ricoverato in condizioni disperate in seguito a un incidente stradale avvenuto tre giorni fa a Catania. Desi era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo. La corsa immediata verso il pronto soccorso si è rivelata purtroppo vana: il giovane è arrivato in ospedale già in coma e, nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere dopo tre giorni di agonia.