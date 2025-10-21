Napoli a Eindhoven per l'esame di olandese: Conte vuole tornare a vincere lontano da casa

Conte ha annunciato di aver già pronta la soluzione in caso di forfait di McTominay ad aggiungersi a quello di Hojlund e non è da escludere un ritorno al più congeniale 4-3-3 abbandonando, per ora, l'idea dei quattro centrocampisti. In questo contesto potrebbe - e forse dovrebbe - trovare spazio chi del Philips Stadion conosce ogni singola zolla: Noa Lang. L'ex stella del PSV, sotto i riflettori della stampa olandese per ovvi motivi, è entrato molto bene nella sfortunata trasferta di Torino con tanto di gol annullato nel recupero, ma come confermato dallo stesso Conte è in allenamento che sta lavorando bene e crescendo.