Amichevoli: poker per il primo Napoli di Conte

Amichevoli

Gli azzurri battono 4-0 l'Anaune: segnano Spinazzola, Cheddira, Gaetano e Ngonge

Si chiude con una vittoria la prima uscita stagionale dell'era Conte a Napoli: a Carciato, gli azzurri battono 4-0 l'Anaune Val Di Non in amichevole. A portarli in vantaggio è il nuovo acquisto Spinazzola, a segno su assist di Politano al minuto 42. I campani chiudono i giochi nel giro di quattro minuti nella ripresa, con il rigore di Cheddira (53') e il tris firmato da Gaetano (57'). Il poker finale lo segna Ngonge (73').



Il più classico dei "buona la prima" per il Napoli di Antonio Conte: l'era del tecnico leccese si apre con un 4-0 nella classica amichevole con l'Anaune Val di Non, ormai appuntamento fisso per gli azzurri. Nel suo primo undici, l'ex ct schiera Caprile in porta, lanciando subito il nuovo acquisto Spinazzola con Politano, Simeone e Lindstrøm nel 4-3-3. Ed è proprio l'ex Roma a segnare il primo gol della stagione dei campani: riceve palla da Politano, poi con una finta la mette all'angolino firmando l'1-0 proprio al tramonto del primo tempo.

Nella ripresa, Conte cambia tutti i titolari e, al 53', ecco il raddoppio: Cheddira si fa parare il tiro, poi si fionda sulla ribattuta e si procura il calcio di rigore che vale il 2-0. Passano appena quattro minuti ed ecco il tris: Gaetano dialoga co l'ex Frosinone e di sinistro insacca. Poco dopo sfiora anche il poker su calcio di punizione, ma il poker è solo rimandato e arriva al 73', con Ngonge che raccoglie il secondo assist di Cheddira e di sinistro la mette all'angolino. Il match di fatto si chiude con la rete dell'ex Verona. Inizio promettente per il nuovo Napoli, che prosegue l'avvicinamento al campionato e al debutto proprio con l'Hellas del 18 agosto.