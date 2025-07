Amichevoli: il Napoli stavolta non sbaglia, 2-1 contro il Catanzaro

Può sorridere Antonio Conte: il Napoli torna alla vittoria dopo la sconfitta di inizio precampionato contro l’Arezzo. I Campioni d’Italia piegano 2-1 il Catanzaro, risolvendo la partita già nei primi dieci minuti. Pronti via e gli azzurri stappano subito la sfida, grazie alla rete di Raspadori all’8’ su invenzione di Neres. Due minuti più tardi Lorenzo Lucca guadagna un calcio di rigore: l’ex Udinese si presenta dal dischetto e non sbaglia, per il 2-0. De Bruyne inventa nel resto della prima frazione di gioco, ma non arrivano ulteriori marcature (palo colpito da Beukema). Nella ripresa Conte cambia tutti gli uomini in campo, inserendo Lukaku, Marianucci, Spinazzola e tanti giovani. I calabresi accorciano le distanze a sorpresa al 49’ con l’eterno Iemmello, ma per tutto il secondo tempo il dominio dei partenopei è totale. Coli Saco e Vergara creano tante occasioni da gol, senza però mai riuscire a calare il tris. Il match tramonta senza altre reti, sul 2-1 finale. Buoni spunti per Antonio Conte, che piò ritenersi decisamente più soddisfatto rispetto all’esordio incolore contro l’Arezzo.