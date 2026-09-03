Hojlund lancia la sfida all'Inter: "Per lo scudetto il mio Napoli c'è"

Ma l'Inter resta la favorita per lo scudetto? "Penso di sì, ma ci sono tante squadre che sembrano molto forti quest'anno, come la Roma di Gasp. Noi dobbiamo migliorare e non metterci troppa pressione addosso. Per il Napoli è una stagione nuova, con un nuovo allenatore: vogliamo lottare in ogni competizione e vedere dove riusciamo ad arrivare. A febbraio-marzo vogliamo essere ancora in corsa in Champions, Coppa Italia ed essere nelle prime posizioni in campionato".



Già, la Champions: "L'Arsenal si può battere? Ha vinto la Premier, ha giocato la finale di Champions dopo aver vinto il girone. Ha una rosa forte e molto profonda, con tante qualità, ma la prima in Champions al Maradona è sempre speciale. Dobbiamo giocare davvere bene, essere pronti".



Poi di nuovo l'Inter e la sfida a distanza con Lautaro: "E' un giocatore speciale - dice -. E' in Serie A da tanti anni ed è ancora nei suoi anni migliori. E' stato costante nel tempo, continua a fare gol senza accusare il minimo calo. E' un giocatore molto intelligente, un leader per l'Inter di cui è capitano. Posso parlarne solo bene. E' un grande giocatore come Malen".