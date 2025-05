Conte (quasi) nella storia ma il suo attacco è un flop

Una domenica dedicata all’Europa con in campo tutte le sei squadre che dal terzo posto dell’Atalanta all’ottavo della Fiorentina si giocano ancora l’accesso ai tornei continentali. I verdetti vedono la Dea (facile vincitrice sul derelitto Monza) ormai certa del ticket Champions e la Viola ormai fuori dai giochi per l’Europa che verrà (salvo auspicato trionfo in Conference). Il pareggio tra Bologna e Juventus fa la gioia delle romane: vittoriosa la Lazio ad Empoli all’ora di pranzo, vittoriosa la Roma all’Olimpico contro la Fiorentina all’ora dell’aperitivo. All’ora di cena l’1-1 del Dall’Ara con la firma juventina dell'unico acquisto veramente azzeccato delle due sessioni di mercato targate Giuntoli: Khephren Thuram, invero un po' distratto in occasione del pareggio di Freuler. Lazio-Juventus di sabato prossimo rischia di essere decisiva per la quarta piazza. Il sabato ci aveva lasciato in eredità le opache vittorie del Napoli a Lecce e dell’Inter contro il Verona: situazione invariata, sempre 3 i punti di vantaggio per la squadra di Conte che ormai lo scudetto può solo… perderlo. Inzaghi punta a chiudere comunque con dignità questo campionato. Ma mente, anima e cuore sono già da tempo proiettati alla supersfida di martedì. Il pirotecnico 3-3 colto a Montjuic è stato un’iniezione di fiducia in vista del ritorno contro un Barcellona che davanti fa paura ma che dietro fa acqua. Comunque vada in Champions, per l’Inter rimarrà il grande rimpianto di non aver chiuso un campionato che per un paio di mesi (da metà febbraio a metà aprile) l’aveva sempre vista in testa.