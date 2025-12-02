Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, Gilmour si è operato: "Intervento riuscito, impaziente di tornare"

02 Dic 2025 - 17:52
© instagram

© instagram

"L'inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito". Lo scrive sui social Billy Gilmour, il centrocampista del Napoli che ieri si è operato a Londra per risolvere il problema di pubalgia. Il regista azzurro ha giocato l'ultimo match contro il Como l'1 novembre poi si è sottoposto ad visite mediche in Italia e in Inghilterra e ha deciso di operarsi. Gilmour dovrebbe tornare in campo a febbraio. "Dopo un periodo di sconforto - ha scritto in un post con una sua foto dal letto dell'ospedale - spinto dal dolore, abbiamo lavorato con specialisti per trovare il momento giusto per sottoporci alle cure e aiutarmi a mettere alle spalle questo problema. Mi mancheranno i giorni delle partite e i tifosi dal centro del campo per un po', ma sono già impaziente di tornare in campo e concentrarmi sul viaggio che ho davanti. Ci vediamo presto, restate allegri". 

Visualizza il post su Instagram
 

Ultimi video

02:04
Stasera Juventus-Udinese

Stasera Juventus-Udinese

12:09
Sarri: "Var a San Siro? Vi dico tutto…"

Sarri: "Var a San Siro? Vi dico tutto…"

07:20
Stroppa: "Giochiamocela, nulla da perdere"

Stroppa: "Giochiamocela, nulla da perdere"

06:47
Palladino: "Vogliamo la Coppa"

Palladino: "Vogliamo la Coppa"

01:47
DICH STROPPA PRE INTER COPPA ITALIA DICH

Stroppa: "Inter? Nulla da perdere. San Siro ti toglie il fiato"

12:09
DICH SARRI PRE COPPA ITALIA 2/12 DICH

Sarri: "La Coppa Italia? Una formula che non mi piace"

06:46
DICH OTO PALLADINO PRE GENOA DICH

Palladino: "La Coppa Italia è un obiettivo importante"

01:16
Viola, una crisi nera

Viola, una crisi nera

02:04
Su Italia 1 alle 23.30

Su Italia 1 alle 23.30

01:49
Inter, "Toro" alla carica

Inter, "Toro" alla carica

01:31
La Roma cerca il riscatto

La Roma cerca il riscatto

01:42
Sheva crede nel Milan

Sheva crede nel Milan

01:47
Il Napoli di nuovo primo

Il Napoli di nuovo primo

01:37
Ottavi di Coppa Italia

Ottavi di Coppa Italia

03:13
Scudetto in equilibrio

Scudetto in equilibrio

02:04
Stasera Juventus-Udinese

Stasera Juventus-Udinese

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:25
Cagliari, Pisacane: "Dobbiamo fare qualcosa in più, con Napoli serve partita di livello"
18:01
La Roma torna in campo: Dybala out per febbre
17:52
Napoli, Gilmour si è operato: "Intervento riuscito, impaziente di tornare"
17:10
Torino, Cairo: "Ultime due sconfitte inspiegabili"
17:04
Milan, multa e una giornata di squalifica per Allegri