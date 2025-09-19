Mourinho nella bufera, pioggia di insulti dai tifosi turchi: "Mercenario, the Empty One"

Josè Mourinho è così, da sempre divisivo. O si ama o si odia. E basta poco per passare da una sponda all'altra. Per informazioni chiedere ai tifosi del Fenerbahçe, "sedotti" e poi scaricati dal portoghese. E come in ogni storia d'amore che finisce in modo così brusco, le scorie possono essere particolarmente tossiche: i tifosi del club turco infatti non hanno per niente mandato giù le parole di Mou durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Benfica ("Ho sbagliato a scegliere il Fener, non era al mio livello", solamente una delle stoccate) e hanno voluto farlo capire prendendo d'assalto l'ultimo post Instagram dell'ex tecnico.