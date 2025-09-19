Mourinho nella bufera, pioggia di insulti dai tifosi turchi: "Mercenario, the Empty One"

I tifosi del Fenerbahçe non hanno apprezzato le parole dello Special One: ultimo post Instagram del portoghese preso d'assalto
Josè Mourinho è così, da sempre divisivo. O si ama o si odia. E basta poco per passare da una sponda all'altra. Per informazioni chiedere ai tifosi del Fenerbahçe, "sedotti" e poi scaricati dal portoghese. E come in ogni storia d'amore che finisce in modo così brusco, le scorie possono essere particolarmente tossiche: i tifosi del club turco infatti non hanno per niente mandato giù le parole di Mou durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Benfica ("Ho sbagliato a scegliere il Fener, non era al mio livello", solamente una delle stoccate) e hanno voluto farlo capire prendendo d'assalto l'ultimo post Instagram dell'ex tecnico.
"Bom dia, a special one", il messaggio che Mourinho ha allegato a una foto all'alba nel centro di allenamento del Benfica. E come spesso accade sui social, l'arrivo dei tifosi turchi non si è fatto attendere. In tantissimi hanno fatto sentire la loro delusione, dando a Mou del mercenario: "The special money", "The empty one", "Non vediamo l'ora di incontrarti", "Sei sceso di livello, Benfica < Fenerbahçe", sono solo alcuni dei centinai di commenti lasciati dai tifosi gialloblu.
Neanche il tempo di insediarsi sulla panchina delle Aquile di Lisbona che già sono filtrate le prime speculazioni sul futuro di Mourinho. Secondo i media portoghesi nell'accordo tra lo Special One e il Benfica ci sarebbe una clausola di uscita dal contratto (esercitabile sia dal tecnico che dal club) per la fine di questa stagione. Una via di fuga che Mou si sarebbe voluto riservare per diventare ct del Portogallo, con cui ci sarebbe già un accordo di massima per un quadriennale.
Commenti (0)