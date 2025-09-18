Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mourinho al Benifica

Un incrocio che sembra incredibili anche per un personaggio che si presta a storie paradossali come il tecnico diventato grande al Porto, i rivali storici del Benfica, nel bene e nel male. Ma Mou non cade nel tranello delle provocazioni di chi, come il suo ex presidente, descrive il suo passaggio al Benfica come una "strana coincidenza della vita" e anzi replica con una stoccata: "Ogni volta che ho lasciato un club, ho chiuso il capitolo e non ho risposto alle provocazioni. Non ho trovato scuse, non ho incolpato nessuno e me ne sono sempre andato con questo atteggiamento. Lui invece ha un modo di agire diverso. Ha parlato innumerevoli volte, ma non ha spiegato perché il giocatore che ci ha eliminato (Akturkoglu, ndr.) è stato acquistato solo dopo che ci ha eliminato".

Poi Jose ha parlato della sua voglia di rimettersi in gioco: "Ho lasciato il mio precedente club tre o quattro settimane fa e non avevo alcuna intenzione di restare fuori dal giro fino alla fine della stagione; non è nella mia natura. Io voglio allenare. Mi sono imposto di trovare il mio equilibrio emotivo perché non volevo dire di sì a un club che non fosse adatto a me, solo perché sono un maniaco del lavoro. Per questo quando mi è stata data la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte. Ero interessato, mi piaceva come idea".