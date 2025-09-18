Mourinho-Benfica: ora è ufficiale. Firma fino al 2027

Ora è ufficiale. José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica, con cui ha firmato un contratto fino al 2027. Il tecnico è atteso a breve al centro sportivo delle Aquile per dirigere il suo primo allenamento. Ieri Mourinho era tornato in patria dopo alcuni giorni trascorsi a Barcellona e ai giornalisti che lo hanno intercettato aveva risposto: "Quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte. Ho detto di sì". All'interno del contratto dello Special One, come si legge nel comunicato, è stata inserita una clausola secondo cui il tecnico e il club possono decidere di non rinnovare il rapporto per l'annata 26/27 nei 10 giorni successivi all'ultima partita stagionale.