Moshe Zuares, federcalcio Israele: "Ipocrita chiedere la nostra sospensione dimenticando il 7 ottobre"

Negli scorsi mesi si è anche parlato di una possibile esclusione delle squadre israeliane e della nazionale dalle competizioni Uefa e Fifa, sulla scia di quanto accaduto per la Russia nel 2022. Il numero 1 della federcalcio israeliana, Moshe Zuares, ha voluto controbattere così: "C'è grande ipocrisia in chi chiede la nostra sospensione e dimentica chi è stato attaccato il 7 ottobre, chi è stato tenuto in ostaggio per due anni e chi finora aveva rifiutato ogni proposta di fermare la guerra. Nessuno poi ha provato a spiegare come la sospensione di Israele avrebbe potuto dare un contributo positivo per risolvere la situazione. In ogni caso, visti i recenti sviluppi, questa minaccia teorica non esiste più". E ancora, in risposta alla federalcio palestinese: "La federazione calcio palestinese e il suo presidente, che ha supportato ed esaltato il 7 ottobre, ha chiesto la sospensione di Israele: è una vergogna che la gente dimentichi i fatti oggettivi. In ogni caso il calcio deve tornare a far parte della cura, della crescita e della connessione fra le persone - ha aggiunto - Qualche giocatore si è mai rifiutato di giocare per paura o in disaccordo con il governo? No, mai".