Italia-Israele, zona rossa a Udine intorno allo stadio: evento ad "altissimo rischio"

All’interno dell’impianto, che ospiterà circa 5000 spettatori (tra cui 51 provenienti da Israele, su una capienza complessiva di 25.000), sarà in funzione un imponente dispositivo di sicurezza antiterrorismo: unità cinofile, artificieri e droni di sorveglianza vigileranno sull’intera struttura. All’esterno, invece, per l’intera giornata di martedì sarà vietata la vendita e il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica o lattina.