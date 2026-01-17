Logo SportMediaset

Morte Commisso, Real Madrid: "Dispiaciuti per la sua scomparsa"

17 Gen 2026 - 11:34

Anche il Real Madrid ha voluto esprimere la propria vicinanza per la morte di Rocco Commisso. Il club spagnolo ha diffuso attraverso i propri canali un comunicato: ''Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina dal 2019. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto ai suoi familiari, al suo club, ai suoi tifosi e a tutti i suoi cari. Sotto la sua presidenza, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Rocco Commisso aveva 76 anni, riposa in pace".

