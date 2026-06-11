"Monza Drive": il progetto del club biancorosso tra sport, cultura e innovazione

L'ambizione del Monza è racchiusa nel progetto "Monza Drive" che spiega la direzione che vuole intraprendere il club, una visione che vuole portare la società riconosciuta a livello internazionale come modello sportivo, tecnico e di innovazione culturale, capace di sviluppo sostenibile e con un'identità forte a ogni livello. Non una semplice metafora sportiva, bensì un metodo operativo rigoroso che guida ogni azione del club. La missione è quindi costruire un ecosistema calcistico integrato e coerente, dalla prima squadra al settore giovanile e società affiliate, basato su metodo, competenze e innovazione.
La filosofia alla base di questo progetto, un evidente richiamo anche alla F1 e al mitologico circuito di Monza, nasce dalla consapevolezza che la performance non debba essere lasciata al caso, ma debba essere costruita con una pianificazione attenta che preceda costantemente l'improvvisazione, permettendo al club di ambire a diventare un punto di riferimento internazionale nel panorama dell'innovazione sportiva, tecnica e culturale.
Parallelamente, il progetto punta con forza sulle generazioni future. Attraverso un settore giovanile strutturato e la collaborazione con oltre quaranta società affiliate, il Monza si impegna a formare non solo atleti, ma persone, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, la lealtà e l'educazione. Questo impegno si riflette anche nella gestione della propria community, dove lo stadio è inteso come un luogo di aggregazione e un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere i tifosi di ogni età attraverso iniziative dedicate e un forte senso di appartenenza.
Sul piano dell'esperienza allo stadio, il club (di proprietà del fondo Beckett Layne Ventures e con presidente Lauren Crampsie) ha implementato promozioni mirate in questa stagione 2025/26 in Serie B, culminata con la promozione in Serie A, come l'iniziativa "Porta un amico" e mini-abbonamenti per il girone di ritorno, ottenendo risultati tangibili che testimoniano il legame crescente con la tifoseria; un esempio lampante è il recente record storico di 17.015 spettatori, con il sold-out raggiunto grazie ai titolari dell'AC Monza Card. Parallelamente, il progetto "Generazione Monza" si concentra sulla formazione e sul coinvolgimento dei più giovani, con 1.500 card già attive per ragazzi tra i 10 e i 15 anni e spazi dedicati all'interno dell'impianto, puntando a costruire i tifosi di domani attraverso percorsi educativi e valoriali. A completare questo spirito di inclusione e innovazione, il club ha lanciato un contest creativo sul profilo Instagram ufficiale per scegliere la nuova mascotte, proponendo ai tifosi di votare tra il "Pilota" e la "Tartaruga": una scelta che non è solo ludica, ma che riflette la volontà di coinvolgere attivamente la comunità nella definizione della propria identità iconografica.
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