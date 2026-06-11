"Monza Drive": il progetto del club biancorosso tra sport, cultura e innovazione

Sul piano dell'esperienza allo stadio, il club (di proprietà del fondo Beckett Layne Ventures e con presidente Lauren Crampsie) ha implementato promozioni mirate in questa stagione 2025/26 in Serie B, culminata con la promozione in Serie A, come l'iniziativa "Porta un amico" e mini-abbonamenti per il girone di ritorno, ottenendo risultati tangibili che testimoniano il legame crescente con la tifoseria; un esempio lampante è il recente record storico di 17.015 spettatori, con il sold-out raggiunto grazie ai titolari dell'AC Monza Card. Parallelamente, il progetto "Generazione Monza" si concentra sulla formazione e sul coinvolgimento dei più giovani, con 1.500 card già attive per ragazzi tra i 10 e i 15 anni e spazi dedicati all'interno dell'impianto, puntando a costruire i tifosi di domani attraverso percorsi educativi e valoriali. A completare questo spirito di inclusione e innovazione, il club ha lanciato un contest creativo sul profilo Instagram ufficiale per scegliere la nuova mascotte, proponendo ai tifosi di votare tra il "Pilota" e la "Tartaruga": una scelta che non è solo ludica, ma che riflette la volontà di coinvolgere attivamente la comunità nella definizione della propria identità iconografica.