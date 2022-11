Monza, Pablo Marì torna allo stadio dopo l'accoltellamento e l'operazione alla schiena

L'incubo è alle spalle. Il difensore del Monza Pablo Marì, accoltellato il 27 ottobre in un centro commerciale di Assago, nell'hinterland milanese, dove un uomo ha ferito in tutto sei persone uccidendone una, è tornato all'U-Power Stadium per la gara di campionato tra i biancorossi e il Verona. Lo spagnolo è arrivato allo stadio di Monza accompagnato dalla famiglia e con un vistoso tutore al braccio, dopo l'operazione a cui è stato sottoposto all'ospedale Niguarda di Milano per la ricostruzione di due muscoli della schiena. Per Pablo Marì visita negli spogliatoi, in curva e poco prima del fischio d'inizio in campo con l'ad Adriano Galliani e mister Raffaele Palladino durante il riscaldamento dei compagni di squadra.