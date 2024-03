Monza, Papu Gomez: "Continueremo a lottare per tornare a giocare"

"Ciao a tutti, come sapete hanno respinto il ricorso. È una notizia super dolorosa e mi rende molto triste". Queste le parole con cui il Papu Gomez, trequartista del Monza, commenta la bocciatura del ricorso per la squalifica per doping a due anni. L'argentino era stato squalificato lo scorso mese di ottobre a seguito di un controllo antidoping effettuato nel novembre 2022, con la maglia del Siviglia. "Con il mio gruppo di lavoro e i miei avvocati - ha proseguito Gomez in un pensiero affidato ai social - continueremo a lottare fino all'ultimo momento per tornare a giocare". Della bocciatura del ricorso di Gomez aveva parlato Raffaele Palladino, allenatore del Monza, alla vigilia della sfida con il Genoa.