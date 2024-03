Monza, Palladino annuncia: "Respinto il ricorso del Papu Gomez"

MONZA

L’argentino era stato squalificato per due anni, in primo grado, per una positività al doping rilevata quasi undici mesi fa

“Il ricorso è stato respinto, da quel che so. La società lo comunicherà”. Durante la conferenza stampa della vigilia della partita contro il Genoa il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, annuncia l'esito del ricorso del Papu Gomez contro la squalifica di due anni per una positività al doping rilevata quasi undici mesi fa, all’inizio di novembre 2022, dopo un controllo a sorpresa durante un allenamento del Siviglia. A causare la squalifica era stata l’assunzione di uno sciroppo per la tosse contenente terbutalina, una sostanza vietata dalla Wada fatta eccezione per “giustificazioni eccezionali”.

Il tecnico dei brianzoli non ha aggiunto altro sul tema, si attende il comunicato della società, ma ha parlato anche del confronto con un altro tecnico emergente come Alberto Giardino: “Non è una sfida tra me e Gilardino, ma tra Genoa e Monza. Nelle ultime 13 hanno perso solo con noi e l’Atalanta, dovremo andar lì con personalità”.

Obiettivo Europa? “Dirò sempre cose banali e scontate ma il nostro obbiettivo è solo fare bene con il Genoa. Questo club aveva come obbiettivo la salvezza e siamo vicini a centrarla. Tutto ciò che verrà dopo sarà un di più. Davanti al Monza ci sono squadre più forti. Ci proveremo ma sarà molto complicato arrivare dall'altro lato della classifica”.

Palaldino ha commentato anche le voci che lo vorrebbero nel mirino della Lazio in caso di addio di Sarri a fine stagione: “Il mio futuro è la partita con il Genoa. Ci metto sempre tanto impegno e tanta passione in ciascuna cosa che faccio. Vorrei che questa stagione non finisse mai. A inizio anno avrei fatto fatica a crederci di essere in questa situazione. Le voci sul mio futuro sono extra campo, perciò non mi interessano. Bisogna avere rispetto per la Lazio e per Sarri”.

