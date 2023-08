Monza, Palladino verso il Trofeo Berlusconi: "Il Presidente ci manca"

“Il presidente ci manca tantissimo. Ci voleva bene, ci faceva stare bene e ci ha messo nelle condizioni in pochi anni di portare questa club in Serie A. Personalmente sarò grato a lui per tutta la vita". A poche ore dalla sfida al Milan valevole per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi (appuntamento per domani sera alle ore 20,40 con diretta esclusiva su Canale5, e in streaming su Mediaset Infinity, Sportmediaset.it e Tgcom24.it), Raffaele Palladino ha ricordato con grande affetto il compianto Presidente. Lo ricorderanno domani sera anche i tanti spettatori in un U-Power Stadium che si preannuncia pienissimo.