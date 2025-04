Monza, Nesta: "Contro la Juve per fare risultato, non ho rimpianti"

Sugli indisponibili per il match di Torino: "Ganvoula e Gagliardini non ci saranno. Lo stesso vale per Zeroli, Keita D'Ambrosio e Izzo. Siamo rimasti tutto l'anno in difficoltà e anche questo weekend sarà così", ha dichiarato ancora Nesta. Su cosa gli ha dato questa esperienza da allenatore in A, se si ha mai avuto modo di confrontarti con la proprietà: "La stagione mi lascia molto: mi sono misurato contro le migliori d'Italia. È una stagione andata un po' così, anche brutta, ma non rimpiango nulla neanche l'esonero. Capita a tutti gli allenatori. Sono contento di essere venuto qui, ma la proprietà non l'ho mai incontrata. Rispetto le scelte di tutti", ha concluso Nesta.