Monza, Galliani: "Ex giocatori tra gli arbitri? Mi hanno bacchettato... Maldini chiuderà l'anno qui"

E ancora: "Il Var ha tolto moltissimi errori ma bisognerebbe avere maggiore omogeneità di giudizio. Io sono per concedere agli allenatori una chiamata. E poi vedo mezzi rigori, che una volta non lo sarebbero stati concessi. Inserire ex giocatori nel quadro arbitrale? Anche io ho detto questa cosa e sono stato bacchettato dai vertici arbitrali. Mi hanno detto che se facessero così nessun arbitro partirebbe dal settore giovanile perché non avrebbe speranza perché in Serie A arriverebbero i campioni. Credo che i calciatori darebbero una grande mano".