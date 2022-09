Monza, Palladino: "Berlusconi non ci credeva, Galliani ha pianto. I ragazzi sono stati pazzeschi"

Monza-Juventus: le immagini del match































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Il presidente Berlusconi mi ha chiamato e non ci credeva, era molto emozionato e ha fatto i complimenti ai ragazzi. Il dottor Galliani si è emozionato, ha pianto e la telefonata è stata molto emozionante". Debutto da favola per Raffaele Palladino sulla panchina del Monza, che conquista la prima storica vittoria in A contro la Juve. "È stato tutto bellissimo, pazzesco, una giornata meravigliosa, un sogno - ha proseguito a Dazn - Nello spogliatoio c'era festa, è una giornata incredibile. Non me l'aspettavo, ma nei loro occhi in settimana avevo letto che avevano voglia di rivalsa. Si sono dimostrati grandi uomini e si sono messi a disposizione dando tutto. Il merito è loro, io ho lavorato solo cinque giorni".