Monza, oggi l'interventio di Pablo MarÌ

MONZA

Il difensore spagnolo sarà operato al Niguarda dopo la terribile aggressione di giovedì in un centro commerciale di Assago

Sarà sottoposto in giornata a un intervento chirurgico Pablo Marì, il calciatore spagnolo del Monza che ieri è stato accoltellato con altre persone all'interno del supermercato di un centro commerciale di Assago, nell'hinterland milanese. Il giocatore, che non è in pericolo di vita, ha trascorso la notte all'ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato dopo essere stato colpito con una coltellata alla schiena, mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio, da un 46enne con disturbi psichici ora accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo. "Oggi ho avuto suerte - le parole di Marì riportate da Adriano Galliani, tra i primi ad andare a trovarlo in ospedale - perché ho visto una persona morire davanti a me. Ero con il carrello con dentro il mio bambino, ho sentito un dolore atroce alla schiena. Dopodiché ho visto quest’uomo accoltellare una persona alla gola, davanti a me".

Uno dei cinque feriti, un dipendente del Carrefour trentenne di origini sudamericane, è morto. Il 46enne è stato a lungo interrogato nella notte dal pm di Milano Paolo Storari, che coordina le indagini dei Carabinieri. "Urlava e basta", ha detto Massimo Tarantino, ex calciatore dell'Inter che ha bloccato l'accoltellatore consegnandolo ai militari della stazione di Corsico (Milano). Restano gravi le condizioni delle altre persone ferite.

L'ARSENAL: VICINI A PABLO MARÌ

"Il nostro pensiero va a Pablo Mari e alle altre vittime del terribile incidente di oggi in Italia. Siamo in contatto con l'agente di Pablo che ci ha detto che è in ospedale e non è gravemente ferito". Così su twitter l'Arsenal in merito all'accoltellamento in un centro commerciale alle porte di Milano, dove fra gli altri è rimasto ferito il difensore del Monza. Il calciatore è di proprietà della società londinese ed è in prestito ai brianzoli.

