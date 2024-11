Monza, Nesta non ci sta: "Che fallo è? Così si rovina il calcio"

Il Monza gioca un grande primo tempo, ma alla fine cade in casa contro il Milan punito da un gol di Reijnders. Prima della rete decisiva del centrocampista olandese, però, Alessandro Nesta non ha affatto gradito (eufemismo) la rete annullata a Dany Mota per fallo precedente di Bondo su Theo Hernandez e nel dopo gara non le ha certo mandate a dire: "Questo è un regolamento folle, si sta rovinando il calcio - ha dichiarato - Che fallo è oggi? A Bergamo ci hanno chiesto scusa, ma noi perdiamo i punti. Per me stiamo complicando il calcio. Tutte queste cose non hanno senso. Il calcio una volta era più semplice. Nei primi dieci minuti capivi il metro di giudizio, poi ti adeguavi. Ho troppo da fare per stare appresso a tutte queste cose. Il regolamento si deve adeguare al calcio, non il contrario”.