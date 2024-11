Milan, Fonseca: "Leao è pronto per Madrid ma lo status non va in campo. Morata magnifico"

"Era importante vincere e meritavamo di vincere con più gol, guardando a quello che abbiamo fatto. La gara contro il Real Madrid non è più importante di questa, sono tutte importanti. È sempre difficile giocare qui, l’anno scorso il Milan qui ha perso. Oggi abbiamo fatto una bella partita, abbiamo vinto e vinto molto bene". Paulo Fonseca commenta così il successo di misura del Milan sul campo del Monza. "Leao? È entrato bene, è importante vedere questa reazione di Rafa. Penso che sia pronto per Madrid", ha detto a Sky. In conferenza: "Per me Leao è come Loftus-Cheek e Musah, lo status non va in campo". Il tecnico rossonero elogia Morata: "Quello che Morata fa per la squadra è magnifico, per me senza dubbio è stato l'uomo della partita. Ha avuto occasioni per segnare ma non ha segnato. Il gol arriverà".