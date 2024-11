Serie A: Monza-Milan 0-1, Reijnders rilancia i rossoneri

Nesta recupera Bondo dopo la squalifica, ma capitan Pessina non è al meglio e si accomoda in panchina. Dani Mota e Maldini per innescare Djuric. Fonseca lascia ancora Leao e Tomori in panchina: Okafor al posto del portoghese, mentre la coppia di centrali è formata da Thiaw e Pavlovic. Il terzino destro è Terracciano. Morata e Pulisic si scambiano spesso la posizione per non dare punti di riferimento alla difesa brianzola che però prende presto le misure, così il Milan dopo un discreto inizio fa fatica ad alzare il ritmo e a costruire azioni convincenti. Dall'altra parte, dopo un gol di Mota annullato per un precedente fallo di Bondo su Theo Hernandez (episodio che fa infuriare Nesta), il grande ex Maldini è in grande spolvero e quando si accende il Diavolo va in difficoltà. Dopo un punizione (procurata) dal limite calciata contro la barriera, il figlio d'arte si divora il vantaggio al 16', quando non trova lo specchio sull'ottimo assist di Pedro Pereira. Lo spavento sveglia il Milan, che nel giro di due minuti crea due occasioni che Okafor non concretizza. Poi ci vuole super Maignan per tenere inviolata la porta: il portiere francese prima mette in angolo un destro di Maldini, poi compie un miracolo sul colpo di testa a botta sicura di Pedro Pereira. Alla mezzora altra grande giocata di Daniel Maldini che in area mette a sedere Thiaw e centra il palo. L'arbitro però ferma tutto per il precedente fuorigioco di Djuric. Molto meglio il Monza, che però va sotto poco prima dell'intervallo: Kyriakopoulos perde palla nei pressi dell'area milanista, il Diavolo è prontissimo a ripartire con la difesa brianzola messa male: Morata di testa colpisce Izzo, ma Reijnders in tuffo di testa batte Turati. Pur senza brillare, il Milan va al riposo in vantaggio.