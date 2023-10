Monza, Galliani: "Mourinho? Non voglio rompere l'amicizia..."

© ipp

Adriano Galliani sa sempre dosare le parole nella maniera giusta. E dopo la beffa al 90' all'Olimpico l'amministratore delegato del Monza non vuole lasciare spazio alle polemiche dopo i gesti e l'espulsione di Mourinho nell'acceso finale di partita. "Il Monza ha giocato molto bene. Sono orgoglioso della squadra vista all'Olimpico - ha detto entrando nella sede della Lega Serie A per l'Assemblea sui diritti tv dal 2024 al 2029 -. Il gesto di Mourinho? È un vecchio amico, non voglio rompere l'amicizia...".