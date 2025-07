Real Madrid, Bellingham si opera alla spalla: fuori tre mesi

Tegola per il Real Madrid in vista dell'inizio della prossima stagione. Il club spagnolo ha reso noto che Jude Bellingham è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla sinistra, dopo una lussazione con cui ormai convive da un paio di anni. Il centrocampista inglese è stato operato a Londra e, sottolinea il club blanco, l'intervento è "perfettamente riuscito". Secondo la stampa spagnola, per Bellingham i tempi di recupero sarebbero di circa 3 mesi. Di fatto il regista inglese rischia di saltare tutta la prima fase della stagione.