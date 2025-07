Hellas Verona, 6-0 a dilettanti Top22 in prima uscita a Folgaria

Si è conclusa 6-0 Hellas Verona-Top 22 Dilettanti Verona, prima amichevole del ritiro dei gialloblù del centro sportivo 'La Pineta' di Folgaria. Primo test positivo per i ragazzi di mister Paolo Zanetti, che hanno realizzato sei reti totali - tre per tempo - contro la formazione rappresentativa dilettanti di Verona. Il primo gol della stagione è stato realizzato da Dailon Livramento, mentre ha fatto il suo esordio con la maglia gialloblù dal primo minuto Enzo Ebosse. Hanno chiuso le marcature dei primi 45' l'autorete di Beghin, procurata da un cross dalla sinistra di Martin Frese, e la rete di Amin Sarr. Nel secondo tempo, mister Zanetti ha lasciato spazio a un undici più giovane, nel quale hanno trovato la via del gol Richi Agbonifo, Junior Ajayi e Davide De Battisti. Appuntamento a domenica 20, ore 17.30, per la seconda amichevole del ritiro con il Rovereto, che si disputerà al centro sportivo 'La Pineta' di Folgaria.