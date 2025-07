Genoa, iniziato il ritiro: intanto supera i 25.000 abbonamenti

Primo giorno di lavoro nel ritiro di Moena per il Genoa di Patrick Vieira. Dopo la settimana di allenamenti al centro sportivo Signorini la squadra rossoblù ieri nel tardo pomeriggio ha raggiunto la Val di Fassa in Trentino per il ritiro che vedrà il gruppo squadra impegnato sino al 26 luglio. Oggi la prima amichevole alle 17.30 al Benatti di Moena contro i dilettanti del Fassa Calcio, per i tifosi già presenti in Trentino sarà l'occasione per vedere all'opera il nuovo Genoa di Vieira. Sono 28 i giocatori agli ordini del tecnico francese che nei prossimi giorni ritroverà anche Norton-Cuffy, in ritiro dal 19 dopo aver vinto l'europeo Under 21 con l'Inghilterra e Vasquez, fresco vincitore della Gold Cup con il Messico. Atteso anche Valentin Carboni, il trequartista argentino che arriva in prestito dall'Inter, per Carboni visite mediche nel fine settimana dopo le quali raggiungerà i compagni in ritiro. Si è conclusa intanto la prima parte della campagna abbonamenti con oltre 25 mila tessere stagionali rinnovate. Al termine dei giorni dedicati ad eventuali cambi posto partirà la vendita libera mentre giovedì presso il ticket office del Porto Antico saranno disponibili gli abbonamenti destinati alle persone con disabilità.