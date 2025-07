Il portiere del Nottingham Forrest e del Galles Wayne Hennessey si ritira dal calcio giocato. Con 109 presenze nella nazionale gallese, l'estremo difensore è una leggenda in Galles avendo difeso i pali nella storica partecipazione a Euro 2016 (con il Galles in semifinale) e ai Mondiali 2022. In carriera ha vestito a lungo le maglie di Wolverhampton e Crystal Palace, resterà nello staff di Nuno Espirito Santo al Nottingham Forrest.