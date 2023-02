Galliani: "Ripenso al 1986: 37 anni fa Berlusconi comprava il Milan"

Adriano Galliani non dimentica i trascorsi in rossonero in una data simbolica come quella del 20 febbraio: "Nel 1986, quindi 37 anni fa, Silvio Berlusconi comprava il Milan. Mi sono venute in mente tante cose, ho scritto a Van Basten e a tanti altri. Il ricordo più bello è la prima Coppa dei Campioni vinta nel 1989 contro la Steaua Bucarest". Dal Milan del passato a quello del presente: "Ho scritto a Pioli per complimentarmi per la Panchina d'oro". Poi l'ad del Monza, presente all'evento benefico organizzato da United Onlus, ha parlato del momento dei brianzoli: "Palladino forse era la scelta giusta ma non voglio farmi i complimenti. Ha cambiato l'aspetto psicologico e motivazionale, sta facendo molto bene". Su Carlos Augusto e il possibile interesse di altre squadre: "Noi tendenzialmente non vendiamo nessuno ma ora è inutile parlare di mercato".