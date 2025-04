Serie A, Monza-Napoli 0-1: ci pensa McTominay, Conte aggancia l'Inter in vetta

- Il Napoli torna a vincere due partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre e gennaio scorsi (sette di fila in quel caso).

- Il Monza ha perso la sua 25ª partita casalinga nella sua storia in Serie A: dalla stagione 2022/23, quella d’esordio dei lombardi nella competizione, solamente l’Hellas Verona ha totalizzato più ko davanti ai propri tifosi nella competizione (26).

- Il Napoli ha ottenuto due clean sheet consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra fine dicembre e inizio gennaio scorsi (tre in quel caso, contro Venezia, Fiorentina e Hellas Verona).

- Il Monza non ha segnato alcun gol in otto delle ultime 11 partite di Serie A, lo stesso numero di gare a secco rispetto alle precedenti 27 del torneo.

- Solo Tijjani Reijnders (10) ha realizzato più gol di Scott McTominay (nove) tra i centrocampisti nella Serie A 2024/25. Lo scozzese ha segnato in due presenze di fila per la prima volta in Serie A.

- Scott McTominay è il centrocampista che in questa Serie A ha sbloccato più volte il risultato: sei goli per lo scozzese sul risultato di 0-0; in generale, solamente Moise Kean e Mateo Retegui (sette ciascuno), hanno fatto meglio nel torneo in corso (a quota sei anche Artem Dovbyk e Lorenzo Lucca).

- Scott McTominay ha segnato per due partite consecutive nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dall’ottobre 2023: doppietta contro il Brentford e rete contro lo Sheffield United con il Manchester United in Premier League in quel caso.

- Dal ritorno dei partenopei in Serie A (dal 2007/08), solo due centrocampisti del Napoli hanno segnato almeno nove gol in una singola stagione di Serie A: Scott McTominay (nove nel 2024/25) e Marek Hamsík (in sette campionati diversi).

- Primo assist in questa Serie A per Giacomo Raspadori: il classe 2000 non serviva un passaggio vincente nella competizione dal 25 febbraio 2024 (per Victor Osimhen nell’1-1 contro il Cagliari).

Pedro Pereira raggiunge la sua 100ª presenza da titolare in Serie A: 37 di queste sono arrivate con la maglia del Monza, 28 delle quali in questa stagione.