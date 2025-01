Monza, lettera di Galliani ai giocatori: "Se pensate che l'impresa sia impossibile, fatemi chiamare dai procuratori"

Una scossa che, al momento, non ha prodotto risultati viste le sconfitte contro Parma e Cagliari, ora quindi si chiede uno sforzo ai giocatori, come traspare da una lettera scritta da Adriano Galliani e inviata a tutta la rosa. Nel documento, pubblicato da il Cittadino, si leggono le parole dell'ad: "Cinquanta anni di calcio mi hanno insegnato che le parole, soprattutto quando si va male non servono a nulla, per cui nessuna parola ma obiettivo da raggiungere. Voi e ripeto Voi nel girone di andata dello scorso campionato siete stati in grado di conquistare 25 punti. Questo è quello che dobbiamo fare nel girone di ritorno di questo anno". Rispetto alla squadra titolare della scorsa stagione, allora allenata da Raffaele Palladino, in estate sono partiti Di Gregorio e Colpani, e Galliani sembra voler sottolinare questo passaggio con l'uso della parola "Voi": non ci sono state rivoluzioni nell'undici iniziale da un anno all'altro.