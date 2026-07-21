Serie A Women, domani la presentazione del calendario

L'attesa sta per finire. Domani, mercoledì 22 luglio, si alza il sipario sulla Serie A Women Athora 2026-27. Alle ore 15 verranno svelate le 22 giornate del campionato al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, con la Roma campione in carica e il Como 1907 neopromosso dopo aver vinto l'ultimo campionato di Serie B. Alla presentazione del calendario, condotta da Marco Calabresi e Martina Angelini, parteciperanno Jozef Bala, CEO di Athora Italia - title partner della Serie A Women - e Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women. Nell'occasione verrà presentato anche il pallone della Serie A Women 2026-27. Come lo scorso anno saranno 12 le squadre al via, con la Juventus che sarà la prima a scendere in campo nella nuova stagione, il 5 agosto contro il Torreense (Portogallo) nella prima partita del mini-girone di qualificazione alla Women's Champions League. Ma sarà anche il campionato che porterà al Mondiale in Brasile del prossimo anno, con la Nazionale di Soncin che dovrà passare per il doppio playoff in programma tra ottobre e dicembre. Il campionato di Serie A sarà preceduto, come lo scorso anno, dalla Serie A Women's Cup, al via tra sabato 22 e domenica 23 agosto.