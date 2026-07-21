Argentina, il Dibu medita l'addio: "Devo vedere se è il momento di fare un passo indietro"

21 Lug 2026 - 12:45
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Dopo la dolorosa sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna, Emiliano Martinez ha affidato ai social un messaggio per i tifosi dell'Argentina e ha lasciato aperti molti interrogativi sul suo futuro con la maglia dell'Albiceleste. Queste le parole del portiere dell'Aston Villa, finito da settimane anche nei radar della Juventus: "Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia.
La verità è che il dolore è difficile da spiegare; non resta che riflettere su molte cose e vedere come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo, ho davvero dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni".

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