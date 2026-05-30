Monza, Frosinone e Venezia: tre neopromosse in Serie A che vogliono stupire come Como e Sassuolo

In mezzo alle due squadre “americane” c’è il Frosinone. L’italianissimo Frosinone, proprietà della famiglia Stirpe dal 2003. Ha impiegato due anni per tornare in Serie A: retrocesso alla fine della stagione 2023-24, in maniera davvero rocambolesca, ha attraversato una stagione complicata con triplo cambio di allenatore, ma quest’anno ha tenuto la barra dritta per tutta la stagione affidandosi a Massimiliano Alvini che in Serie B è una vera garanzia. Il Frosinone è tra le società che hanno un assetto più longevo: Maurizio Stirpe è andato avanti per la sua strada nella buona e nella cattiva sorte e ora sogna di restare a lungo nella massima categoria. I gialloblù (che un anno fa di questi tempi si stavano salvando dopo avere evitato per un mezzo miracolo i playout) hanno vissuto un percorso quasi netto: appena tre k.o. in campionato (due contro il Venezia, uno contro il Monza) e un’impressionante striscia positiva di 14 risultati utili di fila totalizzata per ben due volte. Un vero capolavoro di continuità. Proprio nel segno della continuità, Stirpe ha deciso di confermare Alvini e tutta l’area tecnica. Ora tocca al diesse Renzo Castagnini trovare i giocatori giusti per disputare un buon campionato. Non sono mica gli americani, ma anche in Ciociaria sanno fare le cose per bene.