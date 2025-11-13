Mondiali: follia CR7, gomitata a avversario, rosso e Portogallo ko

Fallisce il primo match point il Portogallo che perdendo con l'Irlanda tiene aperti ancora i discorsi nel gruppo F. Una doppietta di Parrott e una follia di Cristiano Ronaldo, espulso per una gomitata ad O'Shea, rilanciano l'Irlanda che continua a sperare negli spareggi. Si deciderà tutto contro l'Ungheria che con un gol di Varga, su assist di Szoboszlai, regala al ct Rossi l'1-0 sul campo dell'Armenia. Eliminata dal Mondiale invece la Serbia di Vlahovic e Kostic. L'Inghilterra già sicura del Mondiale e del primato nel gruppo K, vince a Wembley contro la nazionale dei due bianconeri grazie a Saka ed Eze che regalano il secondo posto all'Albania. Una rete del centrocampista del Torino Asllani vale il successo su Andorra e la certezza di partecipare ai playoff.