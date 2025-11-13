Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiali: follia CR7, gomitata a avversario, rosso e Portogallo ko

13 Nov 2025 - 23:39

Fallisce il primo match point il Portogallo che perdendo con l'Irlanda tiene aperti ancora i discorsi nel gruppo F. Una doppietta di Parrott e una follia di Cristiano Ronaldo, espulso per una gomitata ad O'Shea, rilanciano l'Irlanda che continua a sperare negli spareggi. Si deciderà tutto contro l'Ungheria che con un gol di Varga, su assist di Szoboszlai, regala al ct Rossi l'1-0 sul campo dell'Armenia. Eliminata dal Mondiale invece la Serbia di Vlahovic e Kostic. L'Inghilterra già sicura del Mondiale e del primato nel gruppo K, vince a Wembley contro la nazionale dei due bianconeri grazie a Saka ed Eze che regalano il secondo posto all'Albania. Una rete del centrocampista del Torino Asllani vale il successo su Andorra e la certezza di partecipare ai playoff.

Ultimi video

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:32
DICH GATTUSO POST MOLDOVA DICH

Gattuso: "Daremo la vita per arrivare al Mondiale"

02:14
MCH ARGENTINA MANIA IN SPAGNA MCH

Argentina in Spagna, che entusiasmo per Messi

01:11
È un altro Terracciano

È un altro Terracciano

01:42
Premio Nils Liedholm

Premio Nils Liedholm

01:24
Fiorentina, ecco Vanoli

Fiorentina, ecco Vanoli

01:11
Roma, il sogno continua

Roma, il sogno continua

01:15
La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

01:18
Inter, obiettivo derby

Inter, obiettivo derby

01:30
Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

01:34
MCH TIFOSO ITALIANO IN MOLDAVIA MCH

Il tifoso moldavo col mito dell'Italia di Lippi e Gattuso mostra le foto vintage

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:39
Mondiali: follia CR7, gomitata a avversario, rosso e Portogallo ko
23:33
Italia, Mancini: "Questa maglia è bellissima, il gruppo è unito"
23:15
Italia, Esposito: "Ora spero di sbloccarmi a San Siro"
23:13
Italia, Tonali: "Partita andava sbloccata prima, bella reazione nel finale"
23:02
Champions League femminile, Juve vince in rimonta a Madrid