Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mls, cambia il calendario: adattato alle date europee

14 Nov 2025 - 17:48

Per il mondo del calcio Usa siamo davanti a una vera e propria rivoluzione quella che scatterà dalla stagione 2027-28. I proprietari della Mls hanno infatti deciso di cambiare le date della stagione calcistica americana adeguandole a quelle europee. L'attuale calendario prevede che la stagione cominci a febbraio per concludersi a novembre con la disputa dei playoff per il titolo a dicembre. Dal 2027 si partirà invece a metà luglio con fine ad aprile e i playoff scudetto fissati a maggio. Ci sarà come sempre la pausa invernale dalla seconda metà di dicembre fino alla prima o seconda settimana di febbraio. Inoltre, il campionato non si giocherà, a parte in casi eccezionali, nel fine settimana in cui negli Stati Uniti è in programma il Super Bowl, la finale playoff della NFL, l'evento sportivo più atteso e seguito negli Usa. Sono tre i motivi principali che hanno portato la Mls a cambiare rotta. Li ha spiegati a ESPN Don Garber, commissioner MLS: "Si tratta di una delle decisioni più importanti di tutta la nostra storia. Uniformare il nostro campionato ai principali tornei del mondo renderà ancor più competitivi i nostri club, offrirà più opportunità a livello di calciomercato e garantirà più interesse mediatico ai play-off. Tutto questo segna l'inizio di una nuova era". Per uniformarsi dalla stagione 2027-28 il 2027 sarà un anno molto impegnativo Il 2027 per i giocatori della MLS. Verrà disputata infatti una stagione abbreviata, da febbraio a maggio, durante la quale si assegnerà il titolo della MLS Cup. Poi, si partirà immediatamente con il nuovo calendario.

Ultimi video

02:14
MCH ARGENTINA MANIA IN SPAGNA MCH

Argentina in Spagna, che entusiasmo per Messi

00:49
MCH ALLENAMENTO ITALIA breve MCH

Italia, il giorno dopo la Moldova subito in campo

00:20
MCH RUBIALES LANCIO UOVA MCH

La versione di Rubiales finisce... sotto un lancio di uova

01:26
L'under 21 in Polonia

L'under 21 in Polonia

01:46
Bologna senza limiti

Bologna senza limiti

01:33
Ripartenza Vlahovic

Ripartenza Vlahovic

01:36
Celik, che metamorfosi

Celik, che metamorfosi

01:29
Maignan è tornato magic

Maignan è tornato magic

00:54
Stankovic, addio Mosca

Stankovic, addio Mosca

01:28
Inter verso il derby

Inter verso il derby

01:25
Anguissa, lesione seria

Anguissa, lesione seria

01:38
Dalla Roma all'Italia

Dalla Roma all'Italia

03:50
DICH MANCINI POST MOLDOVA DICH

Mancini: "Un bel momento per me"

00:31
DICH GATTUSO CONTESTAZIONI DICH

Gattuso: "La contestazione è stata una vergogna"

02:32
DICH GATTUSO POST MOLDOVA DICH

Gattuso: "Daremo la vita per arrivare al Mondiale"

02:14
MCH ARGENTINA MANIA IN SPAGNA MCH

Argentina in Spagna, che entusiasmo per Messi

I più visti di Calcio

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

CR7, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:26
U21, Pisilli: "Si vince e si perde, ora bisogna mantenere la calma"
19:20
Zoff: "Gattuso contro tifosi? Esagerazione da entrambe le parti"
18:39
Mondiale U17, Azzurrini a caccia ottavi contro Rep.Ceca: "Pronti e motivati'
17:48
Mls, cambia il calendario: adattato alle date europee
16:52
Partita per la Pace, la quarta edizione ricorderà Papa Francesco