Mls, cambia il calendario: adattato alle date europee

Per il mondo del calcio Usa siamo davanti a una vera e propria rivoluzione quella che scatterà dalla stagione 2027-28. I proprietari della Mls hanno infatti deciso di cambiare le date della stagione calcistica americana adeguandole a quelle europee. L'attuale calendario prevede che la stagione cominci a febbraio per concludersi a novembre con la disputa dei playoff per il titolo a dicembre. Dal 2027 si partirà invece a metà luglio con fine ad aprile e i playoff scudetto fissati a maggio. Ci sarà come sempre la pausa invernale dalla seconda metà di dicembre fino alla prima o seconda settimana di febbraio. Inoltre, il campionato non si giocherà, a parte in casi eccezionali, nel fine settimana in cui negli Stati Uniti è in programma il Super Bowl, la finale playoff della NFL, l'evento sportivo più atteso e seguito negli Usa. Sono tre i motivi principali che hanno portato la Mls a cambiare rotta. Li ha spiegati a ESPN Don Garber, commissioner MLS: "Si tratta di una delle decisioni più importanti di tutta la nostra storia. Uniformare il nostro campionato ai principali tornei del mondo renderà ancor più competitivi i nostri club, offrirà più opportunità a livello di calciomercato e garantirà più interesse mediatico ai play-off. Tutto questo segna l'inizio di una nuova era". Per uniformarsi dalla stagione 2027-28 il 2027 sarà un anno molto impegnativo Il 2027 per i giocatori della MLS. Verrà disputata infatti una stagione abbreviata, da febbraio a maggio, durante la quale si assegnerà il titolo della MLS Cup. Poi, si partirà immediatamente con il nuovo calendario.