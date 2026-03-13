Lecce, Di Francesco verso Napoli: "Hojlund è un Lukaku più giovane e potente"
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La vittoria contro la Cremonese (con relative polemiche) è alle spalle, ora il Lecce tenterà l'impresa contro il Napoli. Nell'intervista della vigilia, Eusebio Di Francesco ha parlato delle assenze dei suoi per la gara di sabato alle 18 al Maradona: "Gandelman sta gestendo il problema al ginocchio, sarà a disposizione. Io dovrà valutare tutti: a centrocampo avremo bisogno di gente al top, che corra tanto".
Di Francesco ovviamente teme il Napoli: "Hanno cambiato modo di giocare, anche sul piano tattico. Hojlund è un Lukaku più giovane che quando attacca la profondità è anche più potente. Lui è completo, fa la differenza e dovremo cercare di arginarlo. Motivazioni? Vengono da sole, come fanno a non esserci davanti a 60mila persone? Proveremo a dire la nostra alzando il nostro livello come corsa, tecnica e carattere".