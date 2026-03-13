Lecce, Di Francesco verso Napoli: "Hojlund è un Lukaku più giovane e potente"

Di Francesco ovviamente teme il Napoli: "Hanno cambiato modo di giocare, anche sul piano tattico. Hojlund è un Lukaku più giovane che quando attacca la profondità è anche più potente. Lui è completo, fa la differenza e dovremo cercare di arginarlo. Motivazioni? Vengono da sole, come fanno a non esserci davanti a 60mila persone? Proveremo a dire la nostra alzando il nostro livello come corsa, tecnica e carattere".