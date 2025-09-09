Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Zion Suzuki è l'obiettivo numero uno per la porta del Milan in caso di addio di Maignan

Il portiere rossonero sembra lontano dal rinnovo e il Milan inizia a cercare il suo sostituto 

09 Set 2025 - 13:47
© IPA

© IPA

Mike Maignan, arrivato alla sua quinta stagione in maglia rossonera, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, al momento, non sembrano esserci segnali concreti di rinnovo imminente. 

La dirigenza del Milan, in queste settimane, inizia già a guardarsi intorno per non arrivare al prossimo 30 giugno senza avere una valida alternativa. Il nome più caldeggiato, in caso di mancato rinnovo di Maignan, è quello di Zion Suzuki: l'attuale portiere del Parma era già stato accostato alla porta rossonera la scorsa estate, ma l'elevata richiesta economica degli emiliani e la permanenza di Maignan avevano fatto sfumare sul nascere qualsiasi ipotesi di trattativa.

Adesso, però, le cose sembrano cambiate: il Milan e Maignan sono in una fase di stallo che potrebbe sancire la fine dell'avventura rossonera di Magic Mike, e l'estremo difensore giapponese del Parma è osservato speciale di Tare. Attenzione, però, a pensare che l'unica opzione per la porta del Milan sia investire per un nuovo portiere: dalle parti di Milanello c'è grande fiducia anche nel giovane Lorenzo Torriani, prodotto del vivaio rossonero che potrebbe essere visto come un giovane da far maturare e a cui iniziare a dare, con il tempo, più responsabilità. 

Leggi anche
Rafa Leao

Il Milan riposa, Nkunku e Leao no: a Milanello per ritrovare la forma

milan
maignan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:16
CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

01:15
Di Francesco ci riprova

Di Francesco ci riprova

01:18
Scaloni protegge Messi

Scaloni protegge Messi

01:37
Il Brasile di Ancelotti

Ancelotti sogna un Brasile Mondiale

01:55
Il mercato non si ferma

Il mercato non si ferma

01:45
Da Bologna... a Bologna

Max, da Bologna... a Bologna

01:40
Napoli, è un super KDB

Napoli, è un super De Bruyne

01:28
Lautaro e la Juventus

Lautaro, che fatica contro la Juve

01:58
Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

01:42
Croazia-Montenegro 4-0

Croazia-Montenegro 4-0

02:55
DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

01:42
SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

02:27
DICH CAMBIASO post Israele DICH

Cambiaso: "Partita folle, senza senso, difficile da spiegare"

03:01
DICH LOCATELLI post Israele DICH

Locatelli: "Italia, che carattere ma non ci piace essere pazzi"

02:13
DICH POLITANO post Israele DICH

Politano: "Dobbiamo essere più cattivi"

02:16
CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

I più visti di Milan

Da problema a risorsa: il centrocampo è il segreto del nuovo Milan di Allegri

Rafa Leao

Il Milan riposa, Nkunku e Leao no: a Milanello per ritrovare la forma

Da ambita a... maledetta: la 9 del Milan senza padrone, non era mai successo in più di 100 anni

Nkunku: "Non sono nella mia forma migliore, ma presto sarò al top"

Modric compie 40 anni e regala magie con la Croazia: standing ovation a Zagabria

Nuovo Milan nuovo Leao: new look in vista del ritorno in campo col Bologna FOTO

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:31
Venezia, Romano Cinelli nuovo Head of Commerce del club
15:50
Gotti: "Loftus-Cheek? Al Chelsea colpi da fenomeno"
15:10
Bologna, stop di tre settimane per Pobega
14:57
Salerno, il sindaco scrive a Gravina: "Inserire l'Arechi tra gli stadi di Euro 2032"
14:10
Lazio, si ferma Lazzari: salta Sassuolo e derby