Zion Suzuki è l'obiettivo numero uno per la porta del Milan in caso di addio di Maignan

Adesso, però, le cose sembrano cambiate: il Milan e Maignan sono in una fase di stallo che potrebbe sancire la fine dell'avventura rossonera di Magic Mike, e l'estremo difensore giapponese del Parma è osservato speciale di Tare. Attenzione, però, a pensare che l'unica opzione per la porta del Milan sia investire per un nuovo portiere: dalle parti di Milanello c'è grande fiducia anche nel giovane Lorenzo Torriani, prodotto del vivaio rossonero che potrebbe essere visto come un giovane da far maturare e a cui iniziare a dare, con il tempo, più responsabilità.