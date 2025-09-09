Zion Suzuki è l'obiettivo numero uno per la porta del Milan in caso di addio di Maignan

Il portiere rossonero sembra lontano dal rinnovo e il Milan inizia a cercare il suo sostituto
Mike Maignan, arrivato alla sua quinta stagione in maglia rossonera, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, al momento, non sembrano esserci segnali concreti di rinnovo imminente.
La dirigenza del Milan, in queste settimane, inizia già a guardarsi intorno per non arrivare al prossimo 30 giugno senza avere una valida alternativa. Il nome più caldeggiato, in caso di mancato rinnovo di Maignan, è quello di Zion Suzuki: l'attuale portiere del Parma era già stato accostato alla porta rossonera la scorsa estate, ma l'elevata richiesta economica degli emiliani e la permanenza di Maignan avevano fatto sfumare sul nascere qualsiasi ipotesi di trattativa.
Adesso, però, le cose sembrano cambiate: il Milan e Maignan sono in una fase di stallo che potrebbe sancire la fine dell'avventura rossonera di Magic Mike, e l'estremo difensore giapponese del Parma è osservato speciale di Tare. Attenzione, però, a pensare che l'unica opzione per la porta del Milan sia investire per un nuovo portiere: dalle parti di Milanello c'è grande fiducia anche nel giovane Lorenzo Torriani, prodotto del vivaio rossonero che potrebbe essere visto come un giovane da far maturare e a cui iniziare a dare, con il tempo, più responsabilità.
