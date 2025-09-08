Il Milan riposa, Nkunku e Leao no: lavoro extra a Milanello per trovare la forma

Si allena invece lontano da Milano Adrien Rabiot, dove dal ritiro della Francia arrivano aggiornamenti importanti. Il centrocampista, nelle ultime settimane finito ai margini del Marsiglia prima della cessione al Milan, lavora con i Bleus e per Deschamps sarebbe pronto per giocare: "Sta bene, questo è sicuro". Ma il ct dei francesi è anche chiaro e manda un messaggio ad Allegri: "Ovviamente ha un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia".