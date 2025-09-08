Il Milan riposa, Nkunku e Leao no: lavoro extra a Milanello per trovare la forma

Giornata libera per i rossoneri, non per Nkunku e Leao che lavorano per tornare in forma. E Rabiot...
Rafa Leao © Getty Images
Mentre il Milan, e chi è rimasto fuori dalle chiamate delle nazionali, riposa, Christopher Nkunku e Rafael Leao si presentano a Milanello. Non una visita a sorpresa dei due, con l'obiettivo di tornare in campo con i compagni al rientro dalla sosta per cercare di essere arruolabili in campionato per Massimiliano Allegri. Il francese e il portoghese, infatti, nel giorno libero concesso ai rossoneri in coda al weekend hanno deciso di non fermarsi, per farsi trovare in uno stato di forma migliore.
Leao, out nelle prime giornate di campionato per un problema muscolare subito nel match di Coppa Italia contro il Bari, ha infatti voglia di tornare in campo. E lo si vede anche nei gesti, con la decisione di lavorare nonostante la giornata off concessa da Allegri, per cercare di tornare in gruppo in settimana. Il lavoro personalizzato, infatti, prosegue per il portoghese che punta alla sfida di San Siro contro il Bologna di domenica 14 settembre.
Allegri di certo non si prenderà rischi, sia per Leao sia per Nkunku. Il francese, infatti, dopo il Mondiale per club col Chelsea ha saltato la preparazione e al momento gambe e fiato non gli concederebbero più di mezz'ora. Motivo per cui ha deciso di lavorare anche quando i compagni riposano, per ritornare in forma. Lavoro in palestra e di mobilità per il francese, che come Leao punta a essere una delle pedine nello scacchiere di Allegri in vista della gara contro i felsinei.
Si allena invece lontano da Milano Adrien Rabiot, dove dal ritiro della Francia arrivano aggiornamenti importanti. Il centrocampista, nelle ultime settimane finito ai margini del Marsiglia prima della cessione al Milan, lavora con i Bleus e per Deschamps sarebbe pronto per giocare: "Sta bene, questo è sicuro". Ma il ct dei francesi è anche chiaro e manda un messaggio ad Allegri: "Ovviamente ha un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia".
