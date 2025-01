Verso Juventus-Milan, Conceiçao: "Voglio un Milan solido e aggressivo. Pulisic non lo rischiamo"

Tre vittorie (tutte in rimonta) e un pareggio nelle prime quattro panchine alla guida del Milan. Il cammino di Sergio Conceiçao in rossonero ha già portato una Supercoppa Italiana, ma l'obiettivo del tecnico portoghese è scalare la classifica con il Diavolo e nuovamente, dopo l'esordio in Arabia Saudita, l'avversario da affrontare è la Juventus di Thiago Motta: "Sarà una sfida equilibrata perché siamo due squadre forti - ha commentato in conferenza -. Rispetto a quella partita mi piacerebbe vedere un Milan più solido, ma comunque aggressivo in fase offensiva". Così sulla formazione per il big match, che sarà trasmesso in diretta streaming gratuita su Dazn (per chi è già abbonato non cambierà nulla, per chi si registrerà in modalità gratuita invece i posti saranno limitati a 2 milioni): "Lo dico perché tanto trovo sempre la formazione giusta sui giornali... Pulisic non ci sarà, non lo rischio. Bennacer giocherà dall'inizio con Fofana".