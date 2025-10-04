Verso Juve-Milan, la conferenza di Allegri LIVE

La difesa è la carta vincente rispetto alla Juve? Se per te è anche una rivincita personale?

"Rivincita assolutamente no. Quando sono andato alla Juventus ho ringraziato il Milan e i tifosi per il periodo che avevo svolto. Ora devo ringraziare la Juventus. Sono stato fortunato a passare quattro anni al Milan, questo il Milan, e otto alla Juventus. Domani non sarà la mia rivincita, ma una bellissima partita in cui fortunatamente mi sederò in panchina. Tecnicamente bisognerà giocare una bella partita. Sulla partita: con il Napoli potevamo fare anche meglio, come nella situazione in cui abbiamo concesso il rigore".