Verso Juve-Milan, la conferenza di Allegri LIVE

Il tecnico rossonero presenta il big match contro la Juventus
© Getty Images
Massimiliano Allegri torna a Torino da avversario, cosa che non gli accadeva dal 6 ottobre 2013. Nella sua doppia esperienza alla Juventus, l'allenatore ora al Milan ha vinto 12 trofei, tra cui 5 scudetti, e raggiunto due volte la finale di Champions League. Domani sera tornerà in quella che è stata la sua casa da capolista alla guida del Milan a caccia di punti Scudetto. Il tecnico livornese presenta in conferenza stampa il big match dell'Allianz Stadium.
LA CONFERENZA DI ALLEGRI
Juve-Milan grande partita.
"Domani è una bellissima partita, perché Juve-Milan è sempre straordinariamente bella. Per un noi è importante fare un ulteriore passettino. Bisognerà essere molto bravi per passare una bella sosta".
Che settimana ha vissuto? Juve-Milan la partita della sua vita?
"Ho vissuto la settimana normalmente. Quel che conta domani è la partita. Sarà una sfida bella in cui ci sono tre punti in palio. Affrontiamo una squadra che non ha mai perso, sarà una bella partita da giocare".
Domani per lei sarà emozionante. Non rischierà di sbagliare panchina?
"Ogni volta che vado in panchina per me è un'emozione, perché è un divertimento e lo faccio con grande passione. Quando si giocano le grandi partita c'è sempre una certa emozione. Ecco perché dobbiamo essere concentrati sull'obiettivo finale. Noi dobbiamo lavorare per permettere al Milan di tornare a giocare la Champions, in cui si vivono tante varie partite. Dobbiamo continuare a lavorare, siamo solo alla sesta partita. Ci saranno momenti bellissimi, spero tanti, ma anche difficili, ma bisognerà avere bene in mente l'obiettivo finale".
Ha chiesto a Dan Peterson di parlare con la squadra?
"È stato un momento bellissimo. Ci siamo un po' confrontati di come è cambiato il basket e di come è cambiato il calcio. Parlare con Dan, un uomo di 90 anni, è stato bello perché c'è sempre da imparare".
La difesa è la carta vincente rispetto alla Juve? Se per te è anche una rivincita personale?
"Rivincita assolutamente no. Quando sono andato alla Juventus ho ringraziato il Milan e i tifosi per il periodo che avevo svolto. Ora devo ringraziare la Juventus. Sono stato fortunato a passare quattro anni al Milan, questo il Milan, e otto alla Juventus. Domani non sarà la mia rivincita, ma una bellissima partita in cui fortunatamente mi sederò in panchina. Tecnicamente bisognerà giocare una bella partita. Sulla partita: con il Napoli potevamo fare anche meglio, come nella situazione in cui abbiamo concesso il rigore".
Lei parla spesso di velocità di crociera. Un pareggio sarebbe positivo?
"Per raggiungere l'obiettivo di entrare nei primi 4 posti bisognare fare 72-74 punti. L'importante domani è fare una bella prestazione. La Juventus pressa molto, ha sempre fatto gol e ha un attacco molto importante, oltre a una solidità difensiva. A livello emotivo sono sempre belle partite da giocare".
Come sta Tomori? Può giocare dall'inizio? Come si è allenato Leao?
"Tomori è a disposizione. Ha avuto un risentimento sull'adduttore. Rafa ha fatto una bella settimana, è la prima che fa dal 17 agosto. Domenica ha giocato, ha fatto più minutaggio di quanto mi aspettassi per via dell'espulsione. Sta crescendo di condizione lui, ma anche Nkunku. Domani dobbiamo alzare ancora di più il livello di attenzione".
Contro la Juve non ci sarà Estupinan? Bartesaghi è pronto a giocare dal 1'?
"Ho fiducia in lui come nel resto della rosa. Da quella parte lì giocherà lui o Athekame".
Che accoglienza si aspetta dai tifosi della Juve? Ipotesi vedere la partita in tribuna come Luis Enrique?
"Non lo so, ognuno fa quello che vuole. Domani pensiamo solo a fare risultato, che è la cosa più importante".
Qual è l'obiettivo a lungo termine con questa squadra?
"Penso a domani, in cui c'è una partita. Cerchiamo di fare dei punti, è questo quello che conta. Sono questi i progetti che ti portano a lungo termine. Si parla tanto di progetti, ma quello che conta nel calcio è vincere delle partite. È questo che ti porta lontano".
Come sta Rabiot? L'hai ritrovato diverso?
"L'ho trovato più cresciuto rispetto alla Juventus, come fanno altri giocatori dai 26 ai 31. Rabiot è maturato molto".
Commenti (0)