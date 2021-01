Milan, Pioli: "Theo e Calhanoglu assenze importanti, raddoppieremo le energie"

VERSO CAGLIARI-MILAN

"Theo e Calhanoglu? Sono assenze importanti. Siamo stati bravi a raddoppiare sempre le energie. I ragazzi che ho a disposizione faranno una buona gara". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Cagliari. "Siamo abituati, preparati e pronti - ha proseguito - Il recupero di Ibrahimovic conta tantissimo. Mandzukic? Non posso commentare i giocatori che non ho a disposizione. Ho molta fiducia nei miei dirigenti, la società rinforzerà la squadra se ci sarà la possibilità".

Quanto pesano le assenze di Theo e Calhanoglu?

Sono assenze importanti ma in questa stagione le criticità ci sono. Per questo abbiamo bisogno di una squadra pronta. Siamo stati bravi a raddoppiare le energie in caso di bisogno. Le qualità che avremo domani saranno importanti e ci faranno fare una grande gara.



Il Milan può diventare campione di inverno...

Noi stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare a farlo. Il titolo di campione d'inverno conta davvero poco. Dobbiamo pensare solo a fare una bella partita ritenendola la più importante del campionato. Ho avuto sempre tanta fiducia nei miei giocatori. Aspettarsi una crescita del genere non era facile, ma abbiamo lavorato con cura e costanza e abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Adesso che siamo saliti su questo treno vogliamo restarci a lungo.

Quanto conta il recupero di Ibra?

Siamo molto contenti del suo rientro, l'ho visto bene in questi giorni ed è pronto per giocare. Tutti noi conosciamo il suo spessore tecnico e caratteriale. Dire che giochiamo meglio senza Ibra è una cosa che non sta né in cielo né in terra.

Vi siete abituati alle brutte notizie?

Siamo preparati, dobbiamo essere sempre pronti. Sono criticità che devono essere affrontare con tanta determinazione. In queste situazioni abbiamo sempre trovato nuove energie e nuove occasioni per dimostrare il nostro valore. Abbiamo dimostrato di essere compatti, per questo il club mi ha messo a disposizione un organico competitivo. Vogliamo essere pronti a superare anche queste difficoltà.

Quanto può dare Mandzukic a questa squadra?

Non posso commentare i giocatori che non ho a disposizione. Ho molta fiducia nei miei dirigenti, la società rinforzerà la squadra se ci sarà la possibilità. La società ci protegge e ci stimola, è sempre pronta a migliorare un organico che si sta dimostrando molto competitivo. Visti gli infortuni e la stagione particolare, oltre alla fatica dei tanti impegni, la società se ci sarà la possibilità si farà trovare pronta.



Un giudizio su Meité

Rende ancora più competitivo un reparto che già aveva una certa solidità. Abbina qualità e quantità, mi è piaciuto molto, l'ho visto molto voglioso. Si è dimostrato un giocatore ambizioso.

Gli scontri diretti possono condizionare la gara di Cagliari?

Sarebbe un errore affrontare la gara in modo diverso rispetto alle altre. Dobbiamo pensare alla nostra gara. Le altre le guarderemo ma noi dobbiamo pensare alla nostra partita.

Sul ritorno di Kjaer

Simon è una presenza importante anche per il suo modo di comunicare, il suo modo di stare in campo ci aiuta tantissimo.